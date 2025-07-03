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Camdan sarktı ikna edilemeyince müdahale edildi

Bursa'da bir kişi camdan sarkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri uzun süren çabanın ardından şahsı evin içine çekerek kurtardı.

Camdan sarktı ikna edilemeyince müdahale edildi

Bursa'da Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde psikolojik sorunları olan bir kişi evinin camına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsın yüksekten düşmesine karşı tedbirlerini alırken polis ekipleri ise ikna çalışmalarına başladı. Sağlık ekipleriyse bölgede hazır bekledi. Uzun süren çalışmanın ardından şahsın bir anlık dikkatsizliğinden yararlanılarak polis ekipleri tarafından evin içine çekildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Bursa
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