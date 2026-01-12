HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çameli’de kış şartlarına karşı tam güç mücadele

Denizli’nin Çameli Belediyesi, ilçenin genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çameli’de kış şartlarına karşı tam güç mücadele

Denizli’nin Çameli Belediyesi, ilçenin genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen yoğun kar yağışına karşı gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Ekiplerimiz ilçeniz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İş makinası filomuzun genişlemesiyle birlikte greyder, kar küreme ve tuzlama yapan araçlarımızla, ilçe merkezi ve mahallelerimizde yolların açık tutulması için çalışmalarımız kesintisiz olarak devam etmektedir" dedi.

Çameli’de kış şartlarına karşı tam güç mücadele 1

Çameli’de kış şartlarına karşı tam güç mücadele 2

Çameli’de kış şartlarına karşı tam güç mücadele 3

Çameli’de kış şartlarına karşı tam güç mücadele 4

Çameli’de kış şartlarına karşı tam güç mücadele 5Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnegöl’de 300 gram bonzai ele geçirildiİnegöl’de 300 gram bonzai ele geçirildi
Sakarya’da 2025 ulaşım istatistikleri belli oldu: 15 milyon yolcu taşındıSakarya’da 2025 ulaşım istatistikleri belli oldu: 15 milyon yolcu taşındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.