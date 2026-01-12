Çameli’de kış şartlarına karşı tam güç mücadele

Denizli’nin Çameli Belediyesi, ilçenin genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen yoğun kar yağışına karşı gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Ekiplerimiz ilçeniz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İş makinası filomuzun genişlemesiyle birlikte greyder, kar küreme ve tuzlama yapan araçlarımızla, ilçe merkezi ve mahallelerimizde yolların açık tutulması için çalışmalarımız kesintisiz olarak devam etmektedir" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır