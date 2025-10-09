HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Camı kırıp girdiği markette çilingir sofrasını kuran şüpheli tutuklandı

Burdur’da camı taşla kırarak markette alkollü çilingir sofrası kuran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece ‘iş yerinden hırsızlık’ suçundan tutuklandı.

Camı kırıp girdiği markette çilingir sofrasını kuran şüpheli tutuklandı

Olay, gece saatlerinde Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi’ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Tunç’a ait markette O.K., camı taşla kırdıktan sonra içeri girdi. Dolaplardan alkol alan şüpheli masaya hazırladığı cips ve dondurmaları yedi. Yaklaşık 1 saat markette rahat tavırlarla vakit geçiren şüpheli daha sonrasında marketten ayrıldı.

MAHKEMECE ‘İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK’ SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Sabah dükkanına gelerek olayı fark eden market sahibi, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan Burdur Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde olay anında alkollün etkisinde olduğunu ve hatırlamadığını söylerken, olay anı ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece ‘iş yerinden hırsızlık’ suçundan tutuklandı.

(İHA)

09 Ekim 2025
09 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üzerine beton korkuluk düşen çocuk yaralandıÜzerine beton korkuluk düşen çocuk yaralandı
Gastronomide sosyal medyanın gücü! Ferhat Bora: "Bu güç doğru kullanılmazsa..."Gastronomide sosyal medyanın gücü! Ferhat Bora: "Bu güç doğru kullanılmazsa..."
Anahtar Kelimeler:
Burdur hırsızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.