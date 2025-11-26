HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Cami tuvaletinde silahlı saldırı 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi bir cami tuvaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Cami tuvaletinde silahlı saldırı 1 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Köşoğlu Caddesi üzerinde bulunan Pınarönü Camii tuvalette yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Ö.M. (40), kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahla vuruldu. Saldırgan, olayın ardından hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Silahla yaralanan Ö.M., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak güvenlik kamerası görüntülerini topladı. Kaçan saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Çanakkale’de doğalgaz patlaması: 1 yaralıÇanakkale’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.