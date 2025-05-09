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Camide 'baby shower' partisi yaptılar, sosyal medyadan paylaştılar!

Kocaeli'de bir camide 'baby shower' etkinliği düzenlenmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde cami içerisine yerleştirilen beşik, taht ve mumlu süslemeler dikkat çekti. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama yapan Kocaeli Müftülüğü, söz konusu organizasyon için kendilerinden herhangi bir onay alınmadığı belirtti.

Camide 'baby shower' partisi yaptılar, sosyal medyadan paylaştılar!
Mustafa Fidan

Kocaeli’de tepki çeken görüntüler. Bir camide 'baby shower' etkinliği düzenlenmesi büyük tepki çekti.

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SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler karşısında sosyal medya kullanıcıları "Ne kutsala saygı kalmış, ne mekâna edep", "Kafayı yediler iyice", "Cehalet ve görgüsüzlük" gibi yorumlarla tepkilerini gösterdi.
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MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA: "BİZDEN ONAY ALINMADI"

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepki çekerken, Kocaeli İl Müftülüğü’nden konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, camilerde düzenlenecek her türlü organizasyonun müftülük iznine tabi olduğu belirtilerek, söz konusu organizasyon için Kocaeli Müftülüğü’nden herhangi bir onay alınmadığı ifade edildi. Müftülük, gerekli incelemenin başlatıldığını duyurdu.

'BABY SHOWER' NEDİR?

Baby shower, anne adaylarını doğuma hazırlamak ve bu süreci kutlamak amacıyla düzenlenen bir partidir. Genellikle yakın arkadaşlar ve aile üyeleri tarafından organize edilen bu etkinlikte, anne adayına hediyeler verilir. Eğlenceli oyunlar oynanır ve keyifli vakit geçirilir.

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Kocaeli parti cami
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