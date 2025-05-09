Camide 'baby shower' partisi yaptılar, sosyal medyadan paylaştılar!

Kocaeli’de tepki çeken görüntüler. Bir camide 'baby shower' etkinliği düzenlenmesi büyük tepki çekti.



SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler karşısında sosyal medya kullanıcıları "Ne kutsala saygı kalmış, ne mekâna edep", "Kafayı yediler iyice", "Cehalet ve görgüsüzlük" gibi yorumlarla tepkilerini gösterdi.



MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA: "BİZDEN ONAY ALINMADI"

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepki çekerken, Kocaeli İl Müftülüğü’nden konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, camilerde düzenlenecek her türlü organizasyonun müftülük iznine tabi olduğu belirtilerek, söz konusu organizasyon için Kocaeli Müftülüğü’nden herhangi bir onay alınmadığı ifade edildi. Müftülük, gerekli incelemenin başlatıldığını duyurdu.

Kocaeli’de bir camide yapılan 'baby shower' etkinliği tepki çekti pic.twitter.com/mnkt4FqkdQ — Mynet (@mynet) May 9, 2025

'BABY SHOWER' NEDİR?

Baby shower, anne adaylarını doğuma hazırlamak ve bu süreci kutlamak amacıyla düzenlenen bir partidir. Genellikle yakın arkadaşlar ve aile üyeleri tarafından organize edilen bu etkinlikte, anne adayına hediyeler verilir. Eğlenceli oyunlar oynanır ve keyifli vakit geçirilir.