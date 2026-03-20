Camide ortalık karıştı! Başbakan Albanese içeri girince cemaat ayaklandı

Avustralya’nın en büyük camilerinden Lakemba Mosque çevresinde toplanan binlerce kişi, Ramazan Bayramı sabah namazı öncesinde bir araya geldi. Başbakan Anthony Albanese’in camiye gelişi sırasında kalabalık içerisinden yükselen tepkiler dikkat çekti.

SLOGANLAR ATILDI: "SOYKIRIM DESTEKÇİLERİ"

İsrail'e verdiği desteği gerekçe göstererek bazı kişiler Albanese’i yuhalarken, “utanın”, “rezalet” ve “soykırım destekçileri” şeklinde sloganlar atıldı. Protestoculardan biri polis tarafından alandan uzaklaştırıldı.

TOPLULUK LİDERLERİNDEN SERT MESAJ

Ziyaret kapsamında Albanese, camide topluluk temsilcileriyle bir araya geldi. Lübnanlı Müslümanlar Derneği Genel Sekreteri Gamel Kheir tarafından okunan açıklamada, Avustralya’nın Orta Doğu’daki savaşla ilişkisi ve bunun Müslüman toplum üzerindeki etkileri eleştirildi.

Albanese’in açıklama sırasında sakin bir şekilde oturarak dinlediği, ardından yoğun kalabalıktan kaçınmak için camiden yan çıkıştan ayrıldığı belirtildi.