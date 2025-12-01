HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Camii avlusunda şüpheli çanta paniği

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir caminin avlusuna bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi, cami imamına ulaşılmasının ardından yapılan incelemede çantadan kıyafetler çıktı.Olay, Yedieylül Mahallesi 1015 Sokak üzerindeki Konaklı Camii’nde meydana geldi.

Camii avlusunda şüpheli çanta paniği

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir caminin avlusuna bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi, cami imamına ulaşılmasının ardından yapılan incelemede çantadan kıyafetler çıktı.

Olay, Yedieylül Mahallesi 1015 Sokak üzerindeki Konaklı Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki vatandaşlar, geçtiğimiz Cuma günü, caminin avlu bölümünde şüpheli bir çanta olduğunu fark etti.

Camii avlusunda şüpheli çanta paniği 1

3 gündür avluda bulunan çantayı kimse almayınca, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çevre güvenliğini sağladı. Bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında caminin imamı ile görüşüldü. İmamın daha önce çantayı kontrol ettiğini söylemesinin ardından incelenen çantadan kıyafetler çıktı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Camii avlusunda şüpheli çanta paniği 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da görev yapan öğretmene sokak ortasında jiletli saldırıŞanlıurfa’da görev yapan öğretmene sokak ortasında jiletli saldırı
Adidas ayakkabıda sadece bugüne özel indirimi kaçırmayın!Adidas ayakkabıda sadece bugüne özel indirimi kaçırmayın!

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.