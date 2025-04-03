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  4. Camili’de atık su altyapısının yüzde 50’si tamam

Camili’de atık su altyapısının yüzde 50’si tamam

03.04.2025 15:57
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SASKİ, 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde başlattığı altyapı projesini 7 kilometreye çıkardı. Yüzde 50’lik kısmı tamamlanan atık su hattı projesi ile bölgedeki atık suların doğaya karışmasının önüne geçilecek.

Camili’de atık su altyapısının yüzde 50’si tamam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Adapazarı 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor. Yüzde 50’lik kısmı tamamlanan atık su hattı projesi ile bölgedeki atık suların doğaya karışmasının önüne geçilecek. Projenin hat uzunluğunu 6 kilometreden 7 kilometreye çıkaran, bölgedeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren SASKİ, hattı kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete almayı hedefliyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "15 Temmuz Camili Mahallesi’nde başlattığımız atık su hattı projesini bölgenin gelişimini de göz önünde bulundurarak genişlettik. 30 milyon liralık proje ile atık suların doğaya karışmasının önüne geçerek arıtma tesisimize eksiksiz şekilde taşıyacağız. Köyiçi bölgesinde devam eden çalışmalarımız sorunsuz ve iş takvimine uygun bir şekilde ilerliyor. Hızla tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadeleri kullanıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya
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