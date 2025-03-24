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  4. Camlardan çıkıp atladılar! İmamoğlu protestosu sürerken İTÜ'den hareketli görüntüler

Camlardan çıkıp atladılar! İmamoğlu protestosu sürerken İTÜ'den hareketli görüntüler

24.03.2025 11:53
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Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
24.03.2025 11:53
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla üniversitedeki protestolar da yoğunlaştı. İTÜ'de bina kapısı kilitlenince öğrencilerin camlardan çıkmaya çalıştığı görüntüler kameralara yansıdı.

Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaların ardından gözaltına alınıp tutuklanması tepki doğurdu. Çeşitli illerde sokaklarda, meydanlarda protestolar yoğunlaşıyor. Üniversiteli öğrenciler de tepkisini eylemlere katılarak gösteriyor.

İTÜ'DE ÖĞRENCİLER CAMLARDAN ÇIKIP ATLADI

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) hareketli görüntüler geldi. Sosyal medyada aktarılanlara göre İTÜ Maçka Kampüsü'nde güvenlik, bina kapısını kilitledi.

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Bunun üzerine öğrenciler camlardan çıkarak eyleme katılmaya çalıştı.

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ODTÜ'DE DE PROTESTO EDİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması üzerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde de öğrenciler kararı protesto etmişti. Üniversite öğrencilerine polis, biber gazı ile müdahale etmişti.

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Ekrem İmamoğlu Protesto itü
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