Şişli Belediyesi'nde ilk kayyum istifaları geldi! Belediye binası önünde hareketlilik: İmamoğlu afişleri indirildi

Türkiye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'terör' soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmeleri ve sokaklardaki yansımalarını konuşuyor. Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan cezaevine gönderilip görevinden uzaklaştırılırken Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediye binasına geldi.



Resul Emrah Şahan

İMAMOĞLU AFİŞLERİ İNDİRİLDİ

Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi. Polis ekipleri belediye binası önünde geniş güvenlik önlemi alırken caddedeki bayrak ve posterler toplandı.

Belediye binası önünde bekleyen personel ise saat 09.30 sıralarında içeri girmeye başladı.

'KAYYUM' İSTİFALARI GELDİ

Şişli belediye başkan yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol, Şişli Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki olarak görevlerinden istifa etti.

NE OLMUŞTU?

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında savcılığın görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedilirken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklanmasına karar verilmişti. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler Silivri Cezaevine getirilmişti.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan görevden uzaklaştırılırken Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı.

Cevdet Ertürkmen

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır