Çamura saplanan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı

Adana’da Seyhan Baraj Gölü’nde suyun çekildiği kısımda çamura saplanan eşek vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Seyhan Baraj Gölü’nde kuraklık nedeniyle sular bir hayli çekildi. Gölün merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi’nde kalan kısmındaki suların çekildiği kısma bir eşek ve sıpası otlamak için girdi. Ancak bir süre sonra eşek çamura saplandı ve oradan çıkamadı. Bu durumu fark eden vatandaşlar 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri eşeği çamura saplandığı yerden kurtardı. Eşeğin yavrusu ise o çamurdan çıkartılana kadar yanından hiç ayrılmadı. Eşek ve sıpası havyan barınağına teslim edildi.

