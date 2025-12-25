HABER

Son dakika: Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner serbest bırakıldı

Son dakika! Can Holding soruşturmasında Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass AŞ CEO'su Gökhan Şen'in serbest bırakıldığı bildirildi.

Son dakika: Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner serbest bırakıldı
Melih Kadir Yılmaz

Son dakika haberi: Can Holding soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Burak Doğan'ın haberine göre Gökhan Şen ve Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner serbest bırakıldı.

Son dakika: Turgay Ciner in oğlu Atilla Ciner serbest bırakıldı 1

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass AŞ CEO'su Gökhan Şen tutuklanmıştı.

Şüpheliler Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

