Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alınmıştı! İstenen karar belli oldu

Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakimliğe sevk edildi. Kemal Can, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', ' Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, örgüt aracılığı ile 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı' suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 121 şirkete el konularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilenlerden 5'i tutuklanırken, Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Öte yandan soruşturma sürerken Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada yetkisizlik kararı vermiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Ayrıca, soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İSTENEN KARAR BELLİ OLDU

Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Kemal Can, savcılıktaki işlemlerinin ardından ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ ile ‘malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ suçlarından ‘tutuklama’ talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: İHA-DHA
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Can Holding
