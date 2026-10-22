Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlu hayatını kaybetti: "Ciddiye alsaydım, hayattaydı"

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan’ın oğlu Can Akaş, kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Acıl aile; ölüm nedeninin elektronik sigara olduğunu belirterek, bu konudaki farkındalığı artırmak için çağrıda bulundu.

DAHA 19 YAŞINDAYDI...

19 yaşındaki Can Akaş’ın kalp yetmezliğinden ani ölümü sadece ailesi ve arkadaşlarını değil haberi duyan herkesi üzüntüye boğdu.

MİLANO'YA GİTME HAZIRLIĞINDAYDI

Ortaokul ve lise eğitimini Özel Sezin Lisesi’nde tamamlayan Can Akaş, İtalya’nın Milano kentindeki Domus Academy’nin tasarım programına kabul edilmişti. Eğitimine tasarım alanında devam etmeyi planlayan Akaş, birkaç gün içinde Milano’ya gitme hazırlığı içerisindeydi.

ANİDEN FENALAŞTI, HAYATINI KAYBETTİ

19 Ekim pazartesi günü aniden yaşamını yitiren Akaş, 20 Ekim Salı günü Marmara İlahiyat Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanırken, ailesi bu ölümün nedeninin elektronik sigara olduğunu açıkladı.

"ELEKTRONİK SİGARA YA DA SIVI SİGARA DENEN MERETİ DAHA CİDDİYE ALMIŞ OLSAYDIM ŞU ANDA HAYATTAYDI"

Cem Akaş, yaşadıkları acıyı ve elektronik sigara kullanımına ilişkin endişelerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Can potansiyeli olan bir gençti, yetenekliydi; ben elektronik sigara ya da sıvı sigara denen mereti daha ciddiye almış olsaydım şu anda hayattaydı. Öğlen Esra’yla yanımızda oturuyordu, madde kullanıyor mu diye sorduk çünkü kötü görünüyordu, ‘Yok ne maddesi, bir şu sigarayı içiyorum işte,’ dedi ve ben de yatıştım. Yatışmamam gerekirdi. Ölüm nedeni kalp yetmezliği. Bu masum görünümlü sigaranın akciğerde yarattığı tahribatı ebeveynler de gençler de yeterince bilmiyor. Ben beş yıllık bir kanser tedavisinin sonundayım, bundan sonra ne kadar zamanım olur herhangi bir şey yapmaya, bilmiyorum. Ama olan zamanımda bu konudaki farkındalığı artırmak için Esra’yla birlikte elimizden geleni yapacağız.”

Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde, edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda isim de Akaş ailesini yalnız bırakmadı.

Can Akaş’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.