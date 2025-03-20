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Çanakkale Boğazı’nda geçen geminin kaptanı kalp krizi şüphesiyle tahliye edildi

20.03.2025 12:37
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Çanakkale Boğazı’ndan geçen 'M/T KHUDAYAR YUSIFZADE' isimli ticari gemide görevli gemi Kaptanı Azerbaycan uyruklu S.B.'nin (52) kalp krizi şüphesiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Çanakkale Boğazı’nda geçen geminin kaptanı kalp krizi şüphesiyle tahliye edildi

Çanakkale Boğazı’ndan geçen geçen ‘M/T KHUDAYAR YUSIFZADE’ isimli ticari geminin kaptanı Azeri uyruklu S.B. (52) Nara önlerinde Güney-Kuzey yönlü seyir halinde iken saat 20.55 sıralarında kalp krizi şüphesi şikayetiyle tıbbi tahliye talebinde bulundu. Tıbbi tahliye talebi Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi. Saat 21.45’te UMKE sağlık personeli, Sahil Güvenlik ekipleriyle gemiye doğru hareket etti. Saat 22.30 sıralarında gemi kaptanı ‘TCSG-23’ Sahil Güvenlik Botu ve sağlık ekipleri tarafından sağ ve bilinci açık bir şekilde alındı. Saat 22.50 sıralarında Çanakkale Marina’daki Sahil Güvenlik iskelesine getirilen gemi kaptanı S.B. sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hastaneye sevk edilen gemi kaptanı S.B. tedavi altına alındı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kaptan
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