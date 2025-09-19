HABER

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Türkiye bayraklı kuru yük gemisi, Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Aliağa’dan Bandırma’ya gitmekte olan 67 metre uzunluğundaki Türkiye bayraklı kuru yük gemisi ‘Didim Fatsa', akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Çanakkale Boğazı nda gemi arızası 1

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-17’ römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, 'Kurtarma-17’ römorkörü tarafından yedeklenip çekilerek, Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

