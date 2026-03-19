Seyir halindeki otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada sürücü yaralandı. Suya gömülen araçta bulunan sürücü, yoldan geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Seyir halindeki otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı

Kaza, Manavgat ilçesi Cumhuriyet Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametine seyir halindeki B.B.’nin kullandığı 07 P 1905 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Ilıca-Evrenseki sınırında bulunan dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Seyir halindeki otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı 1

DEREYE UÇAN OTOMOBİLİ EKİPLER KURTARDI

Suya gömülen araçta bulunan südrücü, yoldan geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, suya gömülen otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı.

Seyir halindeki otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı 2

19 Mart 2026
19 Mart 2026

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

antalya dere kaza
