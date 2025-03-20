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Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tanker kurtarıldı

20.03.2025 17:46
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Çanakkale Boğazı'nda yanaşma manevrası sırasında karaya oturan atık taşıma tankeri kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tanker kurtarıldı

Türk bayraklı, 77 metre boyundaki "Kolin-2" isimli atık taşıma tankeri, Kepez Limanı'na yanaşma manevrası yaptığı sırada dümen arızası nedeniyle karaya oturdu.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" römorkörü sevk edildi.

Üzerinde 1160 metreküp atık bulunan geminin kurtarılması için operasyon düzenlendi.

AA-20250320-37400723-37400720-CANAKKALE_BOGAZINDA_KARAYA_OTURAN_TANKER_KURTARILDI

Dalgıçların sualtı dalışı ile yaptığı sörvey çalışmalarında geminin altında hasar ve yırtık bulunmadığı, ayrıca herhangi bir sızıntı ile çevre kirliliği tespit edilmediği rapor edildi.

Bunun ardından "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botunun da eşlik ettiği operasyonla yüzdürülen gemi daha sonra Çanakkale Liman Başkanlığının talimatıyla Kepez Limanı'na yanaştırıldı.

Kurtarma operasyonuna Çanakkale Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı unsurlar da destek verdi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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