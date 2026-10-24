HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çanakkale Boğazı’nda kimyasal tanker makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 118 metre uzunluğundaki ‘ORIS HELGA’ isimli kimyasal tanker makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı’nda kimyasal tanker makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 118 metre uzunluğundaki ‘ORIS HELGA’ isimli kimyasal tanker makine arızası yaptı. Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.

Yunanistan’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken 118 metre uzunluğundaki ‘ORIS HELGA’ isimli kimyasal tanker Çanakkale Boğazı Zincirbozan önlerinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘KURTARMA-17’ ve ‘KURTARMA-19’ römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Şevketiye Demir Sahası’na götürülerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı’nda kimyasal tanker makine arızası yaptı 1

Çanakkale Boğazı’nda kimyasal tanker makine arızası yaptı 2

Çanakkale Boğazı’nda kimyasal tanker makine arızası yaptı 3

Çanakkale Boğazı’nda kimyasal tanker makine arızası yaptı 4

Çanakkale Boğazı’nda kimyasal tanker makine arızası yaptı 5

Çanakkale Boğazı’nda kimyasal tanker makine arızası yaptı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kamyonla çarpışan otomobil kıraathaneye girdiKamyonla çarpışan otomobil kıraathaneye girdi
Koruma altındaki dağ ceylanlarının yaşam alanını süren şahsa 699 bin TL cezaKoruma altındaki dağ ceylanlarının yaşam alanını süren şahsa 699 bin TL ceza

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Tom Barrack ve Trump'tan İran açıklaması! "Bu hafta sonu vurabiliriz"

Tom Barrack ve Trump'tan İran açıklaması! "Bu hafta sonu vurabiliriz"

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.