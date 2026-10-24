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Kamyonla çarpışan otomobil kıraathaneye girdi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil, yol kenarındaki kıraathaneye girdi.Kaza, Osmaneli ilçesi Beşevler mevkiinde, Pamukova-İznik istikametinde meydana geldi.

Kamyonla çarpışan otomobil kıraathaneye girdi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil, yol kenarındaki kıraathaneye girdi.

Kaza, Osmaneli ilçesi Beşevler mevkiinde, Pamukova-İznik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Ç. idaresindeki 42 D 4231 plakalı kamyon ile İbrahim Ş. yönetimindeki 16 UE 947 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobil, yolun sol tarafında bulunan kıraathaneye girdi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyonla çarpışan otomobil kıraathaneye girdi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bilecik
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