HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çanakkale Boğazı’nda konteyner gemisi makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 229 metre uzunluğunda ‘MAERSK UTAH’ konteyner gemisi makine arızası yaptı. Çift yönlü kapanan gemi trafiği gemideki arızanın giderilmesinin ardından tekrar açıldı.

Çanakkale Boğazı’nda konteyner gemisi makine arızası yaptı

İstanbul’dan Fas’a giden Singapur bayraklı 229 metre uzunluğunda ‘MAERSK UTAH’ konteyner gemisi Çanakkale Boğazından geçişi sırasında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ’Kurtarma-14’ ve ’Kurtarma-20’ römorkörü sevk edildi. Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Çift yönlü kapanan gemi trafiği gemideki arızanın giderilmesinin ardından tekrar açıldı.
Gemi römorkörler refakatinde boğazın güneyine doğru çıkış yapacak.

Çanakkale Boğazı’nda konteyner gemisi makine arızası yaptı 1

Çanakkale Boğazı’nda konteyner gemisi makine arızası yaptı 2

Çanakkale Boğazı’nda konteyner gemisi makine arızası yaptı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son anket yayınlandı, akıllara Akşener ve 2023 adaylık krizi geldiSon anket yayınlandı, akıllara Akşener ve 2023 adaylık krizi geldi
Hakkari’de 1 buçuk metreyi aşan karda çiftçilerin zorlu mesaisi sürüyorHakkari’de 1 buçuk metreyi aşan karda çiftçilerin zorlu mesaisi sürüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Boğazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

"Eşcinsel değilim" demişti! Son haline yorum yağdı

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.