Çanakkale Boğazı’nda konteyner gemisi makine arızası yaptı

İstanbul’dan Fas’a giden Singapur bayraklı 229 metre uzunluğunda ‘MAERSK UTAH’ konteyner gemisi Çanakkale Boğazından geçişi sırasında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ’Kurtarma-14’ ve ’Kurtarma-20’ römorkörü sevk edildi. Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Çift yönlü kapanan gemi trafiği gemideki arızanın giderilmesinin ardından tekrar açıldı.

Gemi römorkörler refakatinde boğazın güneyine doğru çıkış yapacak.

