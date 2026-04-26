Çanakkale Boğazı’nda konteyner gemisi makine arızası yaptı

Asyaport’tan İzmir’e giden Türk bayraklı 202 metre uzunluğundaki ’MED BEYKOZ’ isimli konteyner gemisi Nara Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne (KEGM) bağlı ’KURTARMA-20’ ve ’KURTARMA-4’ römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Konteyner gemisi kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Karanlık Liman Demir bölgesine demirlemek üzere götürüldü.

Öte yandan, saat 12.05 sıralarında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı saat 14.30 itibarıyla kuzey yönlü boğaz trafiğine açıldı.



