CHP'li Başarır'dan kendisi dahil 9 vekilin disipline sevk edilmesine tepki: "O koltukları boşaltın"

Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın, 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK'ye sevk edilmesine ilişkin açıklamalarını Meclis'te değerlendirdi.

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN DİSİPLİNE SEVK TEPKİSİ

"Bu karar geldiğinde Meclis'te milletin sorunlarını konuşuyordum." diyen Başarır, "Bizim derdimiz buyken oradaki arkadaşlar 12'nci katta böyle mesnetsiz, hukuksuz bir karar almış. Göremedikleri şu, millet onlar hakkında zaten tedbirli disiplin sürecini başlatmış, ihraç da etmiş. Bizleri insanlar kalbinden, gönlünden ihraç etmediği sürece vız gelir bize. O yüzden bu aciz durumdaki arkadaşlara diyorum ki, hukuksuz işgal ettiğiniz, kirlettiğiniz o koltukları boşaltın." değerlendirmesinde bulundu.

9 İSİM CHP YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Başarır, milletvekillerini sadece Parti Meclisi'nin (PM) ihraç edebileceğini dile getirerek, "Beni ve arkadaşlarımı ancak PM ihraç edebilirken atanmış bir MYK bu kararı verdi. Müslüm Sarı denilen o kişi konuşurken 12 Eylül sabahı konuşan Kenan Evren’in sözlerini ve edasını hatırlattı, çağrıştırdı. O da ülkenin yönetimine el koymuştu. Bunlar da Türkiye'nin birinci partisine el koydular." sözlerini sarf etti.

"Yarın PM toplantısına katılacak mısınız?" sorusuna Başarır, "Katılma hakkım var ama bir görevim var, Meclis'te olmam lazım. Bu hafta nöbetçiyim. 86 milyonun hakkını savunacağım." yanıtını verdi.

Başarır, partisinin 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK'ye sevk edilmesine ilişkin CHP Grup Başkanı Özgür Özel görüşme yapacağını da belirtti.

"BU KARAR TÜRKİYE'NİN SİYASİ TARİHİ BAKIMINDAN KABUL EDİLEMEYECEK BİR KARARDIR"

CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ise milletvekillerinin YDK'ye sevk edilmesinin kabul edilemeyeceğini savunarak, "Demokrasinin, hukukun üstünlüğü ve adalet için çalıştığını ve bunlar için her türlü bedeli ödemeye hazır olduğunu ifade eden bir siyasi parti eğer kendi hukukunu gasbediyorsa yurttaşlar için nasıl adalet, hukuk isteyecek? Bu, tamamen kendi hukukunun gasbıdır. Bu karar hem CHP tarihi hem de Türkiye'nin siyasi tarihi bakımından yüz karası, utanılacak ve kabul edilemeyecek bir karardır." şeklinde konuştu.

Öte yandan, aralarında CHP Grup Başkanvekili Başarır, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin de yer aldığı bazı CHP'li milletvekilleri, Grup Yönetim Kurulu odasında bir süre görüşme yaptı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır