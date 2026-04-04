Çanakkale'de 54 günlük bebek uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi

Çanakkale'de doğumundan itibaren Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 54 günlük kız bebeğin tedavisinin tedavimi için Ankara'ya sevkine karar verildi.

Yapılan takip, tetkiklerin ve tedavilerinin ardından, bebeğin tedavisi için gerekli sağlık merkezi belirlendi. Hava nakil planlaması yapıldı. 54 günlük kız bebeğin ileri tetkik ve tedavi amacıyla Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, Sağlık Bakanlığı Uçak ambulansıyla gerekli tüm tedbirler alınarak, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevki sağlandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır