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Çanakkale'de akıllara durgunluk veren olay! 75 metrelik rüzgar gülü kanadı fabrikanın üzerine devrildi... Kaldırılması saatler sürdü

Çanakkale’de kaza yapan tırdaki 75 metrelik rüzgar gülü kanadı, devrildiği fabrikanın üzerinden 9 saat süren operasyonla kaldırıldı.

Çanakkale'de akıllara durgunluk veren olay! 75 metrelik rüzgar gülü kanadı fabrikanın üzerine devrildi... Kaldırılması saatler sürdü
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 10.45 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi girişinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait 75 metre uzunluğundaki rüzgar gülü kanadı taşıyan tır, Umurbey girişinde dönüş yaptığı sırada plastik sandık fabrikası ile dam üzerine devrildi. Fabrika ile damda maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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9 SAATTE KALDIRILDI

Rüzgar gülü kanadının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye gelen 2 büyük vinç ile rüzgar gülü kanadı halatla bağlandı. Yaklaşık 9 saat süren çalışmanın ardından rüzgar gülü kanadı, fabrika ile dam üzerinden kaldırıldı. Rüzgar gülü kanadı ile devrilen tırın yoldan kaldırılmasından yol trafiğe açılacak.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale fabrika rüzgar enerjisi
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