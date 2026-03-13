Çanakkale’de bıçaklı kavga! Yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde Gelibolu ilçesi Camii Kebir Mahallesi Büyük Cami Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2’si ağır 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar H.B., İ.B. ve M.S., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

