Çanakkale'de boşanma aşamasındaki çifti öldüren şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde karı kocanın öldürülmesi olayında şüpheli tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen Recep Ş. "kasten öldürme" suçundan, M.D. ve B.S. ise "yardım ve yataklık" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi Edremit Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin bahçesinde meydana geldi. Ayvacık ilçesinde Yediemin Otoparkı'nda henüz belirlenemeyen Recep Ş. (46) ile Barış Tekebaş arasında tartışma çıktı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KARI KOCAYI ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Ş. silahla Barış Tekebaş (26) ile Tekebaş'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Duygu Tekebaş'ı (26) vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Barış Tekebaş ile Duygu Tekebaş'ın hayatını kaybettikleri tespit edildi.

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI

Barış Tekebaş ve eşi Duygu Tekebaş cinayetinde şüpheli olan Recep Ş. ile M.D ve B.S. emniyet ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri ardından mahkemeye sevk edilen Recep Ş. "kasten öldürme" suçundan, M.D. ve B.S. ise "yardım ve yataklık" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(İHA)

24 Aralık 2025
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
