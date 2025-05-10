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Çanakkale’de çeltik ekim alanlarında sivrisinek mücadelesi başladı

Çanakkale’de çeltik ekimi yapılan alanlarda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik elemanları tarafından sivrisinek mücadelesine başlandı.

Çanakkale’de çeltik ekim alanlarında sivrisinek mücadelesi başladı

Merkez ve Ezine ilçelerinde çeltik ekimi yapılan köylerde durgun su bulunan alanlarda, bataklık ve sazlık alanlarda sivrisinek ile mücadele kapsamında larvasit uygulaması yapılıyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Önümüzdeki haftadan itibaren uçkun (ergin sivrisinek, karasinek) mücadelesi ilaçlamalarına tüm çeltik ekimi yapılacak alanlarda başlanacaktır. Çeltik ekimi yapılan alanlarda saha çalışmaları ve sivrisinek ile mücadele aralıksız devam edecektir" denildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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