Çanakkale’de CHP’nin 39. Olağan İl Kongresi yapıldı

Çanakkale’de CHP İl Başkanlığının 39’uncu Olağan Kongresi’nde Levent Gürbüz il başkanı seçildi.

Çanakkale’de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın divan başkanlığında gerçekleştirilen kongre tamamlandı. Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede mevcut il başkanı Levent Gürbüz yeniden başkan seçildi.

Kongreye; CHP Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, çevre ilçe belde ve ilçe belediye başkanları ile parti üyeleri katıldı.