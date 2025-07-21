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Çanakkale'de feci kaza! Taksi ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Çanakkale'de, taksi ile otomobilin kavşakta çarpıştı. Ortalık adeta savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yan dönen otomobilde sıkışanları itfaiyeciler kurtarırken; kazada 8 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Çanakkale'de feci kaza! Taksi ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Çanakkale'deki korkunç kaza, gece saat 01.30 sıralarında, İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. A.Y. yönetimindeki taksiyle F.K. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Çanakkale de feci kaza! Taksi ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı 1

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

Çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çarpmanın etkisiyle yan dönen otomobilde sıkışanları itfaiyeciler kurtardı.

Çanakkale de feci kaza! Taksi ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı 2

8 YARALI VAR

Kazada otomobildeki sürücü F.K. ile D.Y., A.Y., N.Y., E.Y., S.Ç., D.Ç. ve Ç.Ç. yaralandı.

Çanakkale de feci kaza! Taksi ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı 3

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çanakkale de feci kaza! Taksi ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı 4

Yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çanakkale
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