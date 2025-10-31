HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çanakkale'de feci kaza! Tır şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Çanakkale'de feci kaza! Tır şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Denizkent mevkisinde Kamil Gür (51) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen saman balyası yüklü tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Kamil Gür, balyaların ezdiği çekicinin içerisinde sıkıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kamil Gür, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gür'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çanakkale de feci kaza! Tır şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti 1

Çanakkale de feci kaza! Tır şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti 2

Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Abdülkadir Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin 14. hava kampüsü açıldı!Bakan Abdülkadir Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin 14. hava kampüsü açıldı!
Numan Kurtulmuş salonu terk etti! 'Bütçe' görüşmelerinde gerginlikNuman Kurtulmuş salonu terk etti! 'Bütçe' görüşmelerinde gerginlik

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale ölü tır kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.