Hortum ve yıldırım alarmı: Gök gürültülü sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Birçok bölgede yağmur ve sağanak beklenirken, özellikle Muğla ve Antalya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Detaylar haberimizde...

Sedef Karatay

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan ve Tunceli çevreleri yağış alacak. Ankara ve Eskişehir’in güneyi ile Konya’nın kuzey ve batısı ve Erzurum’un batı kesimlerinde de yağmur ve sağanak bekleniyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: SEL VE HORTUM RİSKİNE DİKKAT

Meteoroloji, Muğla ve Antalya çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını belirterek vatandaşları uyardı. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durum, yağışla birlikte bazı bölgelerde bunaltıcı bir hava hissi oluşturabilir.

RÜZGAR HAFİF VE ORTA KUVVETTE

Rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden, kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE ÖNE ÇIKANLAR

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu; İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli kıyılarında yağmur bekleniyor.

Ege: İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Akdeniz: Batı Akdeniz yağışlı; Antalya’da kuvvetli sağanak riski var.

İç Anadolu: Ankara’nın güneyi ve Konya’nın kuzey-batısı yağmurlu, sis ve don görülebilir.

Karadeniz: Batı Karadeniz’de gece saatlerinden sonra yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu: Erzincan, Tunceli ve Erzurum’un batısında yağmur ve yükseklerde kar görülecek.

Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini vurguladı.

