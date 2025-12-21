HABER

Kendisini 'Lübnanlı Murat' olarak tanıtan 'Hataylı İsmail' turist kadını dolandırdı

İstanbul'da kendisini 'Lübnanlı Murat' olarak tanıtan şahıs, Yunanistan uyruklu Eleni M. (60) ile duygusal birliktelik yaşadı. Parasını eurodan dolara çevirmek isteyen Eleni M., şahsın kendisine yardım edebileceğini söylediğini ve parasını verdiğini aktardı. 60 bin euroyu alan şahıs bir süre sonra 70 bin dolar ile geri döndü. Parasını bozdurmak isteyen Eleni M., dolarların sahte olduğunu anladı. Yakalanan Lübnanlı Murat'ın ise aslen Hataylı olduğu adının da İsmail D. (47) olduğu öğrenildi.

İstanbul’da polise başvuran Yunanistan uyruklu Eleni M., duygusal birliktelik yaşadığı kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek İsmail D.'den şikayetçi oldu.

KENDİSİNİ 'LÜBNANLI MURAT' OLARAK TANITTI

Turist olarak geldiği İstanbul’da kendisini 'Lübnanlı Murat' olarak tanıtan kişiyle sevgili olduklarını ve duygusal birliktelik yaşadıklarını anlatan Eleni M. "Aylardır birlikteydik. Paramın bir kısmını Euro’dan dolara çevirmek istiyordum. Bana yardımcı olabileceğini tanıdıkları olduğunu söyledi" dedi.

"PARAYI BOZDURMAK İÇİN GİTTİĞİMDE HEPSİNİN SAHTE OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Açıklamalarına devam eden Eleni M., "Ona güvendim 60 bin Euro’yu ona verdim. Bir süre sonra yaklaşık 70 bin dolarla geri geldi; ancak ben parayı bozdurmak için gittiğimde hepsinin sahte olduğunu öğrendim" dedi.

ASLEN HATAYLI, ADI DA İSMAİL!

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada Eleni M.’yi dolandıran kişiyi takibe aldı. 'Lübnanlı Murat' olarak tanınan şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelinin 'Lübnanlı Murat' ismini kullandığı aslında Hataylı olduğu ve adının da İsmail ortaya çıktı. Şüphelinin daha önceden poliste 5 suç kaydı olduğu belirledi.Dolandırıcılık Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde paraların sahte olduğunu bilmediğini söyleyen İsmail D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

