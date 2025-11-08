HABER

Çanakkale'de gıda denetimi

Çanakkale'de vatandaşların mevzuata uygun sağlıklı gıda tüketebilmesi için İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince denetimler aralıksız sürüyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlileri, il genelinde denetimlere devam ediyor. Ekipler, vatandaşların sofralarına ulaşan her bir gıdanın hijyen, izlenebilirlik ve mevzuata uygunluk açısından güvenle tüketilebilmesi için üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda titizlikle denetliyor. Denetimler çerçevesinde, ürünlerin saklama şartları, etiket bilgileri ve son kullanma tarihleri, işletme hijyeni başta olmak üzere pek çok kriter dikkatle inceleniyor.
