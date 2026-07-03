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Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 organizatör ve 37 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 organizatör ve 37 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 1 organizatörün adli işlemleri devam ederken yakalanan 37 kaçak göçmen idari işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 organizatör ve 37 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince insan kaçakçılığına mücadeleye yönelik 26 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında 4 orta ölçekli operasyon gerçekleştirildi.

Çanakkale de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 organizatör ve 37 kaçak göçmen yakalandı 1

ÇANAKKALE'DE 37 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyonda 1 organizatör ve 37 kaçak göçmen ve otomobil, lastik şişme bot, bot motoru, suçtan elde edilen bin 800 dolar ve 4 bin 655 TL ele geçirildi. İnsan kaçakçılığında kullanılan otomobil sahibine teslim edilirken şişme bot ve bot motoru yed-i emin otoparkına çekildi.

Çanakkale de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 organizatör ve 37 kaçak göçmen yakalandı 2

ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan 1 organizatörün adli işlemleri devam ederken yakalanan 37 kaçak göçmen idari işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

03 Temmuz 2026
03 Temmuz 2026

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale göçmen kaçakçılığı
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