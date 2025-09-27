Çanakkale'de gübre takip sistemi ile denetimler

Çanakkale’de Gübre Takip Sistemi ile el yapımı patlayıcılarla mücadele ediliyor. Taklit ve sahte gübre üretiminin önüne geçiliyor. Çiftçiler ile gübre üreticileri bu sayede korunuyor. DNA barkod ve bandrollü gübre denetimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yıllık denetim programı çerçevesinde çalışmalar yapıyor. Çanakkale’de 23-25 Eylül tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü ekipleri, sistematik bir şekilde denetimleri gerçekleştirdi.

Gübre denetim birimi teknik personeli ve yüklenici firma görevlileri ile ürünler denetlendi. Lapseki’de 4, Biga’da 7, Ezine’de 9 ve Merkez ilçede 3 ürün kontrol edildi. Toplamda 23 adet üründe DNA bandrol denetimi yapıldı.

Gübre takip sistemi, tedarik zincirinin izlenebilirliğini sağlıyor. Üretimden son kullanıcıya kadar her aşama takip ediliyor. DNA barkod denetimi için üründen numune alınıyor. Bu numuneler analiz edilerek sonuçlar elde ediliyor.

DNA bandrol denetiminde ürün ambalajındaki gizli logolar kontrol ediliyor. UV fener ışığı ile bu logolar tespit ediliyor. Nitratlı gübreler için de işaretleyici DNA barkod kullanılmakta. Gübre ambalajlarına karekod yapıştırılarak sistemin izlenebilirliği artırılıyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır