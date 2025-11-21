HABER

Çanakkale'de hijyenik olmayan şarküteri işletmesine yaklaşık 42 bin TL idari para cezası

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yapıan denetimde bir şarküteri işletmesinde kıyma makinasının kurtlandığı ve işletmenin hijyen açısından yoksun olduğu görüntüler mide bulandırdı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ortaya çıkan olayda işletmeye yaklaşık 42 bin TL idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 81 ilde faaliyet gösteren et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrol planı hazırlandı.

UYGUN ŞARTLARDA MUHAFAZA EDİLMEYEN ET VE ET ÜRÜNLERİNE CEZA

Bu kontroller çerçevesinde Çanakkale'de İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 19 Kasım itibariyle denetimlere başlandı. 21 Kasım'da Gökçeada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince et, et ürünleri ve süt ürünleri satan işletmede gerçekleştirilen denetimler sırasında bir şarküteri mağzasında et ve et ürünlerinin, sütlerin ve kanatlı etlerinin (tavuk eti) uygun şartlarda muhafaza edilmemesinden kaynaklı bozulmuş olduğu, son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunduğu, işletmenin genel ve özel hijyen şartlarını sağlamadığı tespit edildi. Ekipler tarafından bozuk olduğu ve son tüketim tarihi geçmiş olan ürünlere el konularak imhası gerçekleştirildi. 840 kilogram kanatlı eti, bin 169 kg kırmızı et, 112,5 litre süt imha edildi.

İŞLETME FAALİYETTEN MEN EDİLİP MÜHÜRLENDİ

Şarküteri işletmesine yapılan denetim sonucunda toplamda yaklaşık 42 bin TL idari para cezası kesilerek işletme faaliyetten men edilip mühürlendi. Öte yandan Gökçeada İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Gökçeada Savcılığına işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

(İHA)

21 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA






