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Çanakkale’de kaçakçılık operasyonları

Çanakkale’de jandarma ekiplerince Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde 2 kaçakçılık operasyonuna müdahale edildi.

Çanakkale’de kaçakçılık operasyonları

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 1-8 Eylül tarihleri arasında Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde 2 kaçakçılık olayına müdahale edildi. Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda; 2 adet dedektör, el dedektörü, 2 adet kazma, 17 adet sikke ele geçirildi. Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda ise; 223 litre bira ele geçirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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