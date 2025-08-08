HABER

Çanakkale'de korku dolu anlar! İtfaiye aracı alevlerin içinde kaldı, şoför son anda kuruldu

Melih Kadir Yılmaz

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi için tahliye kararı alındı. Alevlerin hastaneye yaklaştığı belirtilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan korku dolu bir an da yaşandı. Yangına müdahale eden itfaiye aracı saplanarak alevlerin içinde kaldı. Şoför ise son anda kendisini dışarıya atarak kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölge yoğun duman altında kaldı.

Çanakkale de korku dolu anlar! İtfaiye aracı alevlerin içinde kaldı, şoför son anda kuruldu 1

ÜNİVERSİTE TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin tehdit ettiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi için tahliye kararı alındı. Öğrenciler ve personel güvenli alanlara yönlendirildi.

Çanakkale de korku dolu anlar! İtfaiye aracı alevlerin içinde kaldı, şoför son anda kuruldu 2

ALEVLER HASTANEYE YAKLAŞTI

Öte yandan alevlerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine yaklaştığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Çanakkale de korku dolu anlar! İtfaiye aracı alevlerin içinde kaldı, şoför son anda kuruldu 3

İTFAİYE ARACI ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Gazeteci Tekin Uğurlu'nun haberine göre ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken korku dolu anlar da yaşandı. Belediyeye ait bir itfaiye aracı yangın bölgesinde yere saplandı.

Çanakkale de korku dolu anlar! İtfaiye aracı alevlerin içinde kaldı, şoför son anda kuruldu 4

ŞOFÖR ARAÇTAN SON ANDA ÇIKTI: "EYVAH, KAÇ KAÇ"

Araç alevlere teslim olurken, şoför ise son anda araçtan çıktı. Korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan görüntülerde bir kişinin şoföre, "Eyvah, kaç kaç. Aracı bırak" dediği duyuldu.

