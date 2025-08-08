Çanakkale'de korku dolu anlar! İtfaiye aracı alevlerin içinde kaldı, şoför son anda kuruldu

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölge yoğun duman altında kaldı.

ÜNİVERSİTE TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin tehdit ettiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi için tahliye kararı alındı. Öğrenciler ve personel güvenli alanlara yönlendirildi.

ALEVLER HASTANEYE YAKLAŞTI

Öte yandan alevlerin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine yaklaştığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

İTFAİYE ARACI ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Gazeteci Tekin Uğurlu'nun haberine göre ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken korku dolu anlar da yaşandı. Belediyeye ait bir itfaiye aracı yangın bölgesinde yere saplandı.

ŞOFÖR ARAÇTAN SON ANDA ÇIKTI: "EYVAH, KAÇ KAÇ"

Araç alevlere teslim olurken, şoför ise son anda araçtan çıktı. Korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan görüntülerde bir kişinin şoföre, "Eyvah, kaç kaç. Aracı bırak" dediği duyuldu.