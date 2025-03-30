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  4. Çanakkale’de lise öğrencisi kaybolmuştu! Ankara'da bulundu

Çanakkale’de lise öğrencisi kaybolmuştu! Ankara'da bulundu

30.03.2025 20:00
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün kaybolan lise öğrencisi Ankara’da bulundu.

Çanakkale’de lise öğrencisi kaybolmuştu! Ankara'da bulundu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi A.K. dün ortadan kayboldu. Ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp lise öğrencisinin bulunması için çalışma başlattı.

ANKARA'DA BULUNDU

Öğrencinin evinin yakınındaki, okulunun çevresindeki ve geçiş güzergahlarındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan güvenlik güçleri, A.K.'yı Ankara’da buldu. Ankara’dan polis tarafından Çanakkale’ye getirilen A.K., Ayvacık ilçesinde ailesine teslim edilecek.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Çanakkale
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