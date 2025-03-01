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  4. Çanakkale'de nikah dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de nikah dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

01.03.2025 07:24
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Çanakkale'de nikahtan dönenleri taşıyan otomobil ile bir araç çarpıştı. Yaşanan feci kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Çanakkale'de nikah dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Korkunç kaza, saat 20.00 sıralarında Çanakkale'nin Çan ilçesinde Etili sapağında meydana geldi. Etili köyünden gelen Rabia A. idaresindeki araç, Etili sapağından yola çıktığı sırada Nuri Ziya Mavi yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, otomobil ise alev aldı. Kazada otomobil sürücüsü Nuri Ziya Mavi hayatını kaybederken, otomobilde bulunan yolcular A.T., T.G., M.M., A.M.T. ve E.B.G. ile diğer aracın sürücüsü Rabia A. ile N.Ö. yaralandı.

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OTOMOBİL ALEV ALDI

Kazayı gören sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralılar ambulanslarla Çanakkale'ye ve Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Nuri Ziya Mavi'nin cenazesi ise savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.

NİKAHTAN DÖNÜYORLARMIŞ

Öte yandan, otomobilde bulunanların Çan ilçesinden nikahtan döndüğü öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çanakkale
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