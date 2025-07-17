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Çanakkale'de park halindeki midibüste çıkan yangın ormana sıçradı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde arızalanan park halindeki midibüste çıkan yangın ormana sıçradı. Çıkan yangın erken müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.

Çanakkale'de park halindeki midibüste çıkan yangın ormana sıçradı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, Aydın Y. adlı sürücü, Ayvacık ilçesinin Keçikaya köyünde arızalanan midibüsünü toprak yolun kenarına çekerek, tamirci bulmak için Ayvacık'a gitti. Bu sırada alev alan midübüs yanmaya başladı. Alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çanakkale de park halindeki midibüste çıkan yangın ormana sıçradı 1

Çıkan yangına Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, midibüs kullanılamaz hale geldi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çanakkale orman midibüs
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