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Çanakkale’de rahatsızlanan iki hastanın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde iki hastanın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.Çanakkale’de rahatsızlanan iki hastanın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

Çanakkale’de rahatsızlanan iki hastanın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi
Çiğdem Sevinç

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde iki hastanın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.

Çanakkale’de rahatsızlanan iki hastanın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi. Gökçeada ilçesi Devlet Hastanesinde kalp krizi tanısı ile bulunan H.Ç.’nin, Çanakkale’ye tıbbi tahliyesi için tahliye talebi Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi. Sahil Güvenlik Botu 2TCSG-903’ botu tarafından Gökçeada’dan alınan hasta Kabatepe Feribot iskelesine getirildi.

Bozcaada’da da kafa travması tanısı konulan Ş.E.’nin tıbbi tahliyesi için tahliye talebi Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi. Sahil Güvenlik Botu ’TCSG-16’ tarafından Bozcaada iskelesinden alınan hasta özel bir çimento fabrikası limanına getirildi.
Bilinçleri açık ve sağ şekilde ambulanslara alınan iki hasta hastanelerde tedavi altına alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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