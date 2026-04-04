HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çanakkale'de sağanak yağış nedeniyle yollar kapandı

Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Tarım arazileri sular altında kaldı ve yollar kapandı.

Yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin 3 nolu giriş yolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, su birikintileri yüzünden trafikte ilerlemekte zorlandı. Tarım arazileri de su altında kaldı.

Söğütlü köyü Çayiçi mevkisinde taşan dere nedeniyle, hayvan ağıllarına ulaşım sağlayan köprü kapatıldı. Bir kamyonet, su birikintisi nedeniyle şarampole düştü. Ekipler, hasarlı kamyoneti şarampolden çıkardı. Ulaşımdaki aksamalar devam etti.

AYVACIK KAYMAKAMI AÇIKLAMA YAPTI

Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karalı açıklama yaptı. Yağışlar, il genelinde etkili oldu. Bu durum, Ayvacık Barajı’nda doluluk oranını yüzde 96 seviyesine çıkardı.

Bu nedenle barajdan kademeli olarak su tahliyesi yapılıyor. Tahliye edilen su, Gemedere ve Tuzla Çayı üzerinden deşarj edilecek. Yarın da yağış bekleniyor.

Muhtemel taşkın riski nedeniyle bazı mahalleler ve köylerde uyarı yapıldı. Vatandaşlardan, dere yatağı çevresinde dikkatli olmaları istendi.

DENİZ SULARI KÖPÜRDÜ

Ayvacık ilçesine bağlı Sazlı köyü sahilinde deniz sularının köpürmesi dikkat çekti. Sahilde yürüyüş yapanlar, köpüklenmeyi cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çay ocağına kurşun yağdırdı: 1 yaralıÇay ocağına kurşun yağdırdı: 1 yaralı
ABD'nin İran'daki 'pilot kurtarma' operasyonuyla ilgili çarpıcı iddialarABD'nin İran'daki 'pilot kurtarma' operasyonuyla ilgili çarpıcı iddialar

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ayvacık tarım sağanak ulaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Yüzde 70'i yok edildi" deyip duyurdu: "Ezmeye devam edeceğiz"

"Yüzde 70'i yok edildi" deyip duyurdu: "Ezmeye devam edeceğiz"

İran'dan gözdağı: 'ABD ve Siyonist rejim için büyük bir sürprizimiz var'

İran'dan gözdağı: 'ABD ve Siyonist rejim için büyük bir sürprizimiz var'

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Bakanlık şikayetçi oldu! Evine polisler geldi

Bakanlık şikayetçi oldu! Evine polisler geldi

Akaryakıta yeni zam beklentisi

Akaryakıta yeni zam beklentisi

5 ile yüksek hızlı tren geliyor! 14 saatlik süre 3,5 saate düşüyor

5 ile yüksek hızlı tren geliyor! 14 saatlik süre 3,5 saate düşüyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.