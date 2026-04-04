Çanakkale'de sağanak yağış nedeniyle yollar kapandı

Yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin 3 nolu giriş yolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, su birikintileri yüzünden trafikte ilerlemekte zorlandı. Tarım arazileri de su altında kaldı.

Söğütlü köyü Çayiçi mevkisinde taşan dere nedeniyle, hayvan ağıllarına ulaşım sağlayan köprü kapatıldı. Bir kamyonet, su birikintisi nedeniyle şarampole düştü. Ekipler, hasarlı kamyoneti şarampolden çıkardı. Ulaşımdaki aksamalar devam etti.

AYVACIK KAYMAKAMI AÇIKLAMA YAPTI

Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karalı açıklama yaptı. Yağışlar, il genelinde etkili oldu. Bu durum, Ayvacık Barajı’nda doluluk oranını yüzde 96 seviyesine çıkardı.

Bu nedenle barajdan kademeli olarak su tahliyesi yapılıyor. Tahliye edilen su, Gemedere ve Tuzla Çayı üzerinden deşarj edilecek. Yarın da yağış bekleniyor.

Muhtemel taşkın riski nedeniyle bazı mahalleler ve köylerde uyarı yapıldı. Vatandaşlardan, dere yatağı çevresinde dikkatli olmaları istendi.

DENİZ SULARI KÖPÜRDÜ

Ayvacık ilçesine bağlı Sazlı köyü sahilinde deniz sularının köpürmesi dikkat çekti. Sahilde yürüyüş yapanlar, köpüklenmeyi cep telefonlarıyla kaydetti.



Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır