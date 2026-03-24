Çanakkale’de tarihe pedallıyoruz: 15. Şehitlere Saygı Sürüşü 5 Nisan’da gerçekleşecek!

Bisiklet sevdalıları, Çanakkale destanını yazan kahramanlarımızı anmak için bir araya geliyor.

"Dur Yolcu!"

"Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir" dizelerinin ruhuyla; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Seyit Onbaşı, Bigalı Mehmet Çavuş, Nene Hatun, Sütçü İmam ve vatan uğruna canını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi anmak amacıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlik, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçiriliyor.

BİR YARIŞ DEĞİŞ, ANMA SÜRÜŞÜDÜR

Bu sürüş bir performans ya da hız yarışı değil; birlik, beraberlik ve minnet duygularıyla yapılan bir anma etkinliğidir. Katılımcıların güvenliği için kask kullanımı şiddetle tavsiye edilirken, sürüş boyunca öncü ve artçıların uyarılarına dikkat edilmesi, doğaya çöp atılmaması ve sürüş disiplinine uyulması büyük önem taşıyor.

Program ve Güzergah Detayları:

Sürüş toplamda 48 kilometre sürecek olup, güzergah detayları aşağıdaki gibidir:

• 10.30: Başlangıç – Kilitbahir Kalesi Namazgâh Tabyaları

• 12.00: Ara Mola – Şahindere Şehitliği

• 13.00: Ana Mola – Şehitler Abidesi

• 14.30: Toplu Fotoğraf Çekimi – Şehitler Abidesi

• 15.00: Dönüş – Şehitler Abidesi

• 17.00: Bitiş – Kilitbahir Kalesi Namazgâh Tabyaları

(Dönüş, aynı güzergah üzerinden Kilitbahir Kalesi Namazgâh Tabyaları'na yapılacaktır.)

KAYIT

Ecdadın izinde pedal çevirmek ve bu tarihi güne tanıklık etmek isteyen tüm bisikletseverler aşağıdaki bağlantıdan katılım formunu doldurarak yerlerini alabilirler.

Resmi Katılım Formu: https://forms.gle/GgRjyTdAwVmMfuJy6

Detaylı Bilgi: ÇABİP Resmi Web Sitesi

https://www.canakkalebisikletplatformu.org/15-canakkale-bisiklet-turu-sehitlere-saygi-surusu-5-nisan-2026/