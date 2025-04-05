Çanakkale'de tır ile otomobil çarpıştı! 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 15.45 sıralarında Yenice ilçesine bağlı Karabey köyü girişinde meydana geldi. Adem Ç. idaresindeki 10 D 4682 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 10 ALT 832 plakalı tır ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı otomobil sürücüsü Adem Ç., ambulansla Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)