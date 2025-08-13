HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Çanakkale'de yeni bir yangın daha başladı! Ekipler müdahale ediyor...

Haftalarda çeşitli noktalarında yangın çıkan Çanakkale, bir kez daha alevlere teslim oldu. Merkezdeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi başladı.

Çanakkale'de yeni bir yangın daha başladı! Ekipler müdahale ediyor...

Türkiye bir süredir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Farklı kentlerde alevlerle mücadele sürerken Çanakkale Dardanos ve Güzelyalı bölgesinde büyük bir yangın meydana gelmişti. Yangında birçok ev ağır hasar görmüştü. Çanakkale de bir kez daha alevlere teslim oldu.

Çanakkale de yeni bir yangın daha başladı! Ekipler müdahale ediyor... 1

Salihler Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yangının çıkmasının ardından Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabın açıklama yaptı. "Çanakkale Merkez Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangına; 6 uçak, 5 helikopter ile havadan, 35 arazöz ile karadan müdahale ediliyor." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldıŞanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı
Mezarlık önünde kardeş kavgası! Acımadan öldürdüMezarlık önünde kardeş kavgası! Acımadan öldürdü

Anahtar Kelimeler:
yangın Çanakkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

'Durum tersine döndü' Konutta temmuzda yılın zirvesi

'Durum tersine döndü' Konutta temmuzda yılın zirvesi

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

Kendi inşaatını denetlerken öldü! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kendi inşaatını denetlerken öldü! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Silah çekip, dillerine sigara bastılar! Korkunç işkence

Silah çekip, dillerine sigara bastılar! Korkunç işkence

Geri dönüşü olmayacak! Dünya'nın en büyük akciğeri kuruyor

Geri dönüşü olmayacak! Dünya'nın en büyük akciğeri kuruyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.