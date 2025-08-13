Çanakkale'de yeni bir yangın daha başladı! Ekipler müdahale ediyor...

Türkiye bir süredir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Farklı kentlerde alevlerle mücadele sürerken Çanakkale Dardanos ve Güzelyalı bölgesinde büyük bir yangın meydana gelmişti. Yangında birçok ev ağır hasar görmüştü. Çanakkale de bir kez daha alevlere teslim oldu.

Salihler Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yangının çıkmasının ardından Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabın açıklama yaptı. "Çanakkale Merkez Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangına; 6 uçak, 5 helikopter ile havadan, 35 arazöz ile karadan müdahale ediliyor." dedi.