HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çanakkale'de yürek burkan olay! Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu... Otomobil çarptı

Çanakkale’de karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'de yürek burkan olay! Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu... Otomobil çarptı
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Çanakkale-Ezine karayolu üzerinde Ezine’den Çanakkale’ye seyir halinde olan C.P.Ş. idaresindeki 17 GA 585 plakalı otomobil, benzin istasyonu önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Cahit Gül’e (68) çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Cahit Gül’ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin müdahalesinin ardından Cahit Gül’ü cenazesi Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pentagon'da bilgi sızdırmayla ilgili soruşturmada idari izne çıkarılanların sayısı 3 olduPentagon'da bilgi sızdırmayla ilgili soruşturmada idari izne çıkarılanların sayısı 3 oldu
İzmir'de su ve atık su tarifelerine yüzde 15 ile 35 arasında zam yapıldıİzmir'de su ve atık su tarifelerine yüzde 15 ile 35 arasında zam yapıldı

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Otomobil yaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde VAR mesaisi! Real Madrid-Arsenal maçında hakem kararları ortalığı karıştırdı

Şampiyonlar Ligi'nde VAR mesaisi! Real Madrid-Arsenal maçında hakem kararları ortalığı karıştırdı

Dünya piyasalarında 'Fed' etkisi! Powell konuştu, satış dalgası başladı

Dünya piyasalarında 'Fed' etkisi! Powell konuştu, satış dalgası başladı

Bu otomobil sahibinin farelerle başı dertte! Aracını kemiriyorlar

Bu otomobil sahibinin farelerle başı dertte! Aracını kemiriyorlar

Rasim Ozan hakkında soruşturma! CHP'ye kayyum iddiası, açıklama geldi

Rasim Ozan hakkında soruşturma! CHP'ye kayyum iddiası, açıklama geldi

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye çağrı

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye çağrı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.