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Çanakkale'deki katliam gibi kazanın ardından ortaya çıktı! Tomruk taşıyan kamyon günler önce böyle görüntülenmiş

Çanakkale-Ezine karayolunda tomruk yüklü bir kamyon, yolcu otobüsü ve bir otomobilin çarpıştığı feci kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kazanın tomruk yüklü kamyonun refüjü geçerek karşı şeride devrilmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi. Kazayla ilgili çarpıcı bir detay da ortaya çıktı. Kaza yapan kamyonun geçtiğimiz günlerde tomrukları bağlamadan taşırken görüntülendiği ve vatandaşların bu duruma tepki gösterdiği belirlendi.

Çanakkale'deki katliam gibi kazanın ardından ortaya çıktı! Tomruk taşıyan kamyon günler önce böyle görüntülenmiş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 12.45'te meydana gelen, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 21 kişinin yaralandığı kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

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8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, kamyon sürücüsü Oktay Batır, otobüs sürücüsü Mehmet Altınok, yolcular Semih Atmaca, Fatma Bektaş, Aynur Kocabey, Kamile Başkurt, Samettin Kayatekin ve Orhan Şale hayatını kaybetti. 2'si ağır 21 yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.

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TOMRUKLAR YOLA SAÇILDI

Kazanın Ezine'den Çanakkale yönüne seyir halinde olan Oktay Bakır'ın (35) kullandığı 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüjü geçerek karşı şeride devrilmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi.

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Kazadan sonra kamyonun kasasındaki tomrukların yola saçıldığı bildirildi.

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KAMYONLA İLGİLİ O GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Çanakkaleli gazeteci Tekin Uğurlu'nun haberine göre, kazaya sebebiyet veren kamyonla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

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33 ANK 274 plakalı kamyonun geçtiğimiz günlerde de tomrukları bağlamadan taşırken görüntülendiği belirlendi.

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Tedbir almadan taşıma yapan kamyonu görüntüleyen vatandaş duruma sosyal medyadan tepki göstermişti.
WhatsApp Image 2025-05-10 at 21.44.35 (1)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çanakkale kamyon otobüs
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