Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI YERLEŞİM BİRİMLERİNE İLERLİYOR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Saraycık köyü kırsalında çıkan yangına 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 142 personel ile müdahale edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır