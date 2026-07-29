HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 142 personel ile müdahale ediyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Saraycık köyü kırsalında çıkan yangına 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 142 personel ile müdahale edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale deki orman yangınına müdahale sürüyor 1

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI YERLEŞİM BİRİMLERİNE İLERLİYOR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Saraycık köyü kırsalında çıkan yangına 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 142 personel ile müdahale edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale deki orman yangınına müdahale sürüyor 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstiklal Caddesi'nde yangın paniği: AVM'den dumanlar yükseldiİstiklal Caddesi'nde yangın paniği: AVM'den dumanlar yükseldi
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Gazze için toplandıSağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Gazze için toplandı

Anahtar Kelimeler:
yangın Çanakkale orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Üniversitede taciz skandalı: 'Çimlere uzanıp günah işleyelim'

Üniversitede taciz skandalı: 'Çimlere uzanıp günah işleyelim'

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi

1 Ağustos'ta zorunlu: Vatandaşı ilgilendiren 'indirim' düzenlemesi

1 Ağustos'ta zorunlu: Vatandaşı ilgilendiren 'indirim' düzenlemesi

'İyi ki istifa etmişim' Mühendisti, bambaşka meslekte patron oldu

'İyi ki istifa etmişim' Mühendisti, bambaşka meslekte patron oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.